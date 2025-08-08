Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürülürken, Koreli savunmacının kulübü Bayern'den resmi bir açıklama geldi.

KİM MİN-JAE TRANSFERİ BİTTİ

Kim Min-Jae'nin takımdan muhtemel ayrılığına dair açıklama yapan Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, "Şu anda kadromuz tamam, kadromuzdan çok memnunuz. Ancak birisi bize gelip ayrılmak istediğini söylerse, durumu yeniden değerlendirip başka bir adım atabiliriz. Ama dediğim gibi, kadro için rahatız ve gelişmeleri bekliyoruz." dedi.

Alman basınında Eberl'in bu sözleri Kim Min-Jae'nin yeni sezonda da Bayern formasını giyeceği olarak yorumlanırken, başka bir takıma transfer ihtimali de son buldu.

BAYERN KARNESİ

Bayern forması giymeye başladığı günden bu yana takımıyla 79 karşılaşmada boy gösteren Kim Min-Jae, bu müsabakalarda 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Öte yandan 28 yaşındaki savunmacının Alman devi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.