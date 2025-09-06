Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muci'yi kadrosuna kattı. Bordo mavili kulüp, oyuncunun 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.

BEŞİKTAŞ'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı;

"Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır."

OPSİYONU 8.5 MİLYON EURO

Trabzonspor, Muci için 3 taksitte 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Ernest Muci'nin satın alma opsiyonu ise 8.5 milyon euro olarak açıklandı.