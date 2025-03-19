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Spor

Ve Rey Manaj Süper Lig devine hayırlı olsun: Bitti bu iş

Rey Manaj için sonunda beklenen oluyor. Süper Lig'e geçen sezon Sivasspor ile attığı gollerle damga vuran Arnavut golcü, yeni takımına imzayı atmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki forvet için hazırlıklar da başlarken, sezon sonunda bu işin bitmesi bekleniyor. İşte Rey Manaj'ın yeni takımı…

Star Gazetesi19 Mart 2025 Çarşamba 12:19 - Güncelleme:
Ve Rey Manaj Süper Lig devine hayırlı olsun: Bitti bu iş
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Rey Manaj, Süper Lig devine imzayı atıyor. Adı bir süredir İstanbul devleriyle anılan Arnavut oyuncu, sürpriz bir transfere hazırlanıyor. Böylece Türkiye'de sezonun imzası da atılıyor.

REY MANAJ BOMBASI!

Adı İstanbul devleriyle de anılan Rey Manaj için Trabzonspor harekete geçti. Buna göre bordo mavili ekibin, Arnavut oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Simon Banza'nın kiralık sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasından hareketle Trabzonspor, Banza'nın kulübü Braga ile girişimlerini sürdürüyor.

Fakat Fırtına, transferin gerçekleşmemesi halinde Rey Manaj'a imza attırmayı hedefliyor.

Rey Manaj'ın da Karadeniz ekibine sıcak baktığı ifade edilirken, sezon sonunda tarafların masaya oturması planlanıyor.

SEZON KARNESİ

Rey Manaj, bu sezon Sivasspor formasıyla 20 maçta sahaya çıktı. Arnavut oyuncu, bu karşılaşmalarda takımına 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Ayrıca Rey Manaj'ın kırmızı beyazlı ekipteki sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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