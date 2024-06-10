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  • Ve Rey Manaj transferi resmen bitti! Takımın yeni golcüsü oldu
Spor

Ve Rey Manaj transferi resmen bitti! Takımın yeni golcüsü oldu

Sivasspor'da başarılı bir sezon geçiren Rey Manaj transfere hazırlanıyor. Yıldız futbolcunun yeni adresini duyurdular. İşte Rey Manaj'ın yeni takımı...

10 Haziran 2024 Pazartesi 20:13 - Güncelleme:
Ve Rey Manaj transferi resmen bitti! Takımın yeni golcüsü oldu
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Rey Manaj, bu sezon Sivasspor'da gösterdiği performansla birçok kulübü peşine taktı. Süper Lig'de sezona damga vuran isimlerden birisi olan Manaj, transfere hazırlanıyor. Yıldız futbolcunun yurt dışı ve yurt içinden talipleri bulunuyor.

REY MANAJ ADIM ADIM İMZAYA!

Transfer döneminin gözde isimlerinde olan Arnavut oyuncu için Sivasspor'un kapısı birçok kez çalındı. Süper Lig ekipleri, 27 yaşındaki futbolcu için devreye girerken, İtalya'dan da talip çıktı. Aktarılan haberlere göre; Serie A ekiplerinden Lazio, Rey Manaj transferini bitirmeye oldukça yakın. Çizme ekibi, Sivasspor'un istediği bonservis bedeline yaklaşmış durumda. Manaj'ın da İtalya'ya sıcak baktığı belirtiliyor.

Süper Lig ekipleri de, Manaj için ısrarını sürüyor. Sivasspor, beklediği teklif geldiği takdirde yıldız oyuncunun ayrılmasına engel olmayacak.

SEZONA DAMGA VURDU

Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen deneyimli golcü, bu sezon 26 maçta, 22 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi

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