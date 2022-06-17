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Spor

Ve Ricardo Quaresma imzayı atıyor! Yeni adresini resmen duyurdular

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma son oynadığı Vitoria Guimaraes'ten ayrılıyor. Sözleşmesini tamamlayan Portekizli futbolcu için İtalya Serie B'den sürpriz bir teklif geldi. İşte Ricardo Quaresma'nın anlaşmaya yakın olduğu kulüp...

Star Gazetesi17 Haziran 2022 Cuma 23:24 - Güncelleme:
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Türkiye kariyerinde Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Ricardo Quaresma 38 yaşında İtalya'ya gitmeye hazırlanıyor. Vitoria Guimaraes ile sözleşmesi sona eren Portekizli yıldıza Monza talip oldu. Portekiz basınının aktardığı habere göre İtalyanlar Ricardo Quaresma ile anlaşma aşamasında.

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RİCARDO QUARESMA 38 YAŞINDA İMZALIYOR

Kariyerinde daha öncede İtalya'da forma giyen Ricardo Quaresma Monza'ya transfer olmaya sıcak bakıyor. Futbol hayatını noktalamadan bir transfer daha gerçekleştirmek isteyen Ricardo Quaresma, Monza'nın teklifine çok sıcak. İtalya Serie B'de bu sezon dördüncü olan Monza iddialı bir takım kurarak gelecek sezon İtalya Serie A'ya yükselmek istiyor.

RİCARDO QUARESMA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Portekizli yıldız bu sezon Vitoria Guimaraes'te 26 kez sahaya çıktı. 9 kez ilk 11'de oynayan Quaresma, 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi

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