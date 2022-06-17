Ve Ricardo Quaresma imzayı atıyor! Yeni adresini resmen duyurdular

Türkiye kariyerinde Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Ricardo Quaresma 38 yaşında İtalya'ya gitmeye hazırlanıyor. Vitoria Guimaraes ile sözleşmesi sona eren Portekizli yıldıza Monza talip oldu. Portekiz basınının aktardığı habere göre İtalyanlar Ricardo Quaresma ile anlaşma aşamasında.

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RİCARDO QUARESMA 38 YAŞINDA İMZALIYOR

Kariyerinde daha öncede İtalya'da forma giyen Ricardo Quaresma Monza'ya transfer olmaya sıcak bakıyor. Futbol hayatını noktalamadan bir transfer daha gerçekleştirmek isteyen Ricardo Quaresma, Monza'nın teklifine çok sıcak. İtalya Serie B'de bu sezon dördüncü olan Monza iddialı bir takım kurarak gelecek sezon İtalya Serie A'ya yükselmek istiyor.

RİCARDO QUARESMA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Portekizli yıldız bu sezon Vitoria Guimaraes'te 26 kez sahaya çıktı. 9 kez ilk 11'de oynayan Quaresma, 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi