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  • Ve Robert Lewandowski ''Geliyorum'' dedi! 2+1 yıllık anlaşma tamam
Spor

Ve Robert Lewandowski ''Geliyorum'' dedi! 2+1 yıllık anlaşma tamam

Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski transferi bitme noktasına geldi. Tecrübeli forvetin yeni adresi resmen belli oldu. Robert Lewandowski transferinin detayları haberimizde...

4 Temmuz 2024 Perşembe 18:14 - Güncelleme:
Ve Robert Lewandowski ''Geliyorum'' dedi! 2+1 yıllık anlaşma tamam
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Barcelona mali şartlarla boğuşurken, birçok isimle yollarını ayırma kararı aldı. O isimlerden biriside Robert Lewandowski oldu. Katalan devinde yıllık 27 milyon euro kazanan golcü oyuncu, ekonomik kulübün şartlarını olarak zorluyor. Polonyalı forvete ise sürpriz bir talip çıktı.

ROBERT LEWANDOWSKI'YE SÜRPRİZ TALİP

İspanyol basının iddiasına göre; Robert Lewandowski, Avrupa'da kalmaya sıcak bakıyor. Fakat Fenerbahçe'nin de talip olduğu yıldız golcünün maaşı el yakıyor. Avrupa'da birçok takım maliyet nedeniyle bu transfere sıcak bakamıyor.

Polonyalı santrfora, Suudi Arabistan ekiplerinin de talip olduğu aktarıldı. Lewandowski ise bu ilgiyi reddetti. Yıldız golcü, kariyerini Arabistan'da sürdürmek istemiyor.

SON ÇARE MLS!

Son olarak MLS ekiplerinin, tecrübeli golcü için devreye girdiği ve Lewa'nın transfere sıcak baktığı belirtildi. Aktarılana göre; deneyimli forvetin menajeriyle iletişime geçildi ve Barça'da kazandığı maaş üzerinden 2+1 yıllık sözleşme önerildi. Yıldız forvetin, teklifi kabul ettiği öne sürüldü. MLS ekipleri, Katalan deviyle bonserviste anlaştıktan sonra bu transferin açıklanması bekleniyor.

Star Gazetesi

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