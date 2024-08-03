Takımın başına Hansi Flick'i getiren Barcelona, gelecek sezona hazırlanıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Katalan ekibi, ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Kulüpte en yüksek maaşa sahip olan Robert Lewandowski ise krize neden oldu.

ROBERT LEWANDOWSKI'NIN BİLETİ KESİLDİ

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Barcelona, Polonyalı golcünün yüksek maaşı nedeniyle yollarını ayırmayı planlıyor. Kulüp, yeni transferlere bütçe ayırmak için yıldız oyuncunun biletini kesti. Ekonomik olarak zor günler geçiren Katalan devi, deneyimli santrfora gelen teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

EN CİDDİ TALİP MLS'TEN!

Avrupa'da birçok kulüp Lewandowski'nin durumunu yakından takip ederken, MLS ekiplerinin yıldız golcü için devreye girdiği ve 2 yıllık sözleşme önermeye hazırlandığı aktarılıyor. Öte yandan Robert Lewandowski'nin de kariyerini Amerika'da sürdürmek istediği biliniyor. Önümüzdeki günlerde transferin netleşmesi bekleniyor.

Star Gazetesi