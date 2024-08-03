İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2024 Cumartesi / 28 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,2309
  • EURO
    36,2864
  • ALTIN
    2608.81
  • BIST100
    10473.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Robert Lewandowski transferi resmen bitti! 2 yıllık anlaşma tamam
Spor

Ve Robert Lewandowski transferi resmen bitti! 2 yıllık anlaşma tamam

Barcelona'da Robert Lewandowski krizi çıktı. Katalan ekibi, Polonyalı golcünün ayrılmasına izin verdi. İşte Robert Lewandowski transferinin detayları...

3 Ağustos 2024 Cumartesi 19:56 - Güncelleme:
Ve Robert Lewandowski transferi resmen bitti! 2 yıllık anlaşma tamam
ABONE OL

Takımın başına Hansi Flick'i getiren Barcelona, gelecek sezona hazırlanıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Katalan ekibi, ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Kulüpte en yüksek maaşa sahip olan Robert Lewandowski ise krize neden oldu.

ROBERT LEWANDOWSKI'NIN BİLETİ KESİLDİ

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Barcelona, Polonyalı golcünün yüksek maaşı nedeniyle yollarını ayırmayı planlıyor. Kulüp, yeni transferlere bütçe ayırmak için yıldız oyuncunun biletini kesti. Ekonomik olarak zor günler geçiren Katalan devi, deneyimli santrfora gelen teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

EN CİDDİ TALİP MLS'TEN!

Avrupa'da birçok kulüp Lewandowski'nin durumunu yakından takip ederken, MLS ekiplerinin yıldız golcü için devreye girdiği ve 2 yıllık sözleşme önermeye hazırlandığı aktarılıyor. Öte yandan Robert Lewandowski'nin de kariyerini Amerika'da sürdürmek istediği biliniyor. Önümüzdeki günlerde transferin netleşmesi bekleniyor.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.