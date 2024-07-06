İngiliz ekibi Chelsea, yapılanmaya gidiyor. Premier Lig devi kötü gidişatın ardından kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Yıldız forvet Romelu Lukaku'nun geleceği ise netleşti.

ROMELU LUKAKU TAKASI

Napoli, Belçikalı golcüyü kadrosuna katmak isterken bonservis pazarlıkları sürüyordu. Chelsea ise sürpriz bir teklifle dönüş yaptı. Ada basınının iddiasına göre; Premier Lig ekibi, Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen'e talip oldu.

Chelsea, 31 yaşındaki golcü için İtalyan ekibine takas teklifi sundu. İngiliz devi, Osimhen karşılığında yaklaşık 50 milyon euro ve Lukaku'yu vermek istiyor. Napoli'nin bu teklife oldukça sıcak baktığı belirtildi. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

İTALYA'DA SEZON KARNESİ

Geçtiğimiz sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Belçikalı golcü, 47 maçta ağları 21 kez havalandırdı. Yıldız forvetin güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

Star Gazetesi