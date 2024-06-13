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  • Ve Romelu Lukaku'nun uçağı sonunda iniyor! Yüzyılın transferi: 3 yıllık anlaşma tamam
Spor

Ve Romelu Lukaku'nun uçağı sonunda iniyor! Yüzyılın transferi: 3 yıllık anlaşma tamam

Bonservisini Chelsea'de bulunduran Romelu Lukaku, transfer döneminin gözdesi oldu. İsmi Fenerbahçe ile anılan Romelu Lukaku için sürpriz bir ekip devreye girdi.

13 Haziran 2024 Perşembe 20:04 - Güncelleme:
Ve Romelu Lukaku'nun uçağı sonunda iniyor! Yüzyılın transferi: 3 yıllık anlaşma tamam
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Sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren ve bonservisini Chelsea'de bulunduran Romelu Lukaku, yaz transfer döneminde imzaya hazırlanıyor. Chelsea, birçok kulübün peşinde olduğu Belçikalı yıldızın bonservisini belirledi. İtalya'dan golcü oyuncu için harekete geçtiler.

ROMELU LUKAKU ADIM ADIM İMZAYA

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Teknik direktörlüğe Antonio Conte'yi getiren Napoli, Lukaku için harekete geçti. İtalyan teknik adam Conte, yönetimden Belçikalı santrforun transfer edilmesini istedi. Çizme ekibi, Chelsea'ye bonuslar dahil 15 milyon euroluk bir teklifte bulundu. İngiliz ekibi teklifi değerlendirmeye aldı. Napoli'nin yıldız golcüye 3 yıllık sözleşme teklif edeceği öne sürüldü.

FENERBAHÇE İDDİALARINA MOURİNHO'DAN RET!

İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan Lukaku için yeni teknik direktör Jose Mourinho'dan açıklama geldi. Portekizli teknik adam, yıldız golcü ile ilgilenmediklerini dile getirdi.

ROMA KARNESİ

Bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Roma'da 47 maça çıkan Lukaku, 21 kez ağları havalandırdı ve 4 kez de gol pası verdi. Belçikalı forvetin güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

Star Gazetesi

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