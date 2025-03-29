Sacha Boey, yeniden geri dönmeye hazırlanıyor. Bundesliga ekibi Bayern Münih'te beklenileni veremeyen Fransız oyuncu, ülkeye geri dönüyor. Bu kapsamda Sacha Boey için de hazırlıklar başlarken, 24 yaşındaki oyuncunun takımda yeniden kendisini bulması bekleniyor.

İşte Sacha Boey'nin yeni takımı...

SACHA BOEY DÖNÜYOR

Galatasaray'dan ayrıldığı günden bu yana adı sık sık sarı kırmızılı takımla anılan Sacha Boey, bu kez beklenmedik bir transfere imza atıyor.

Buna göre daha önce ülkesi Fransa'da Rennes forması giyen Boey için bu kez Lig 1'in köklü takımlarından Marsilya'nın harekete geçtiği iddia edildi.

Fransız basınındaki habere göre; Marsilya, Sacha Boey'e talip olan birkaç kulüpten birisi.

Haberin detaylarında Sacha Boey'nin tercihinin henüz kesinlik kazanmadığı belirtilirken, sezon sonunda Boey'nin yeniden Fransa'nın yolunu tutması beklenildiği ifade edildi.

SEZON KARNESİ

Sacha Boey, bu sezon Bayern Münih formasıyla 12 resmi maçta forma giyerken sadece 524 dakika süre alabildi.

Fransız oyuncu, bu karşılaşmalarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.