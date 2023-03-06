Ve Sacha Boey transferi hayırlı olsun! Yeni adresi belli oldu

Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey için ayrılık çanları çalmaya başladı. Genç yıldız için bir çok transfer teklifi gelirken Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon transferi büyük ölçüde bitirdi. 22 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euro bonservisi gözden çıkaran kulüp Galatasaray ile de büyük ölçüde anlaşma sağladı.

İŞTE SACHA BOEY PLANI

Portekiz kulübü başarılı oyuncusu Pedro Porro'yu devre arasında kiralık olarak Tottenham'a gönderdi. Lizbon'un hedefi oyuncudan gelecek parayla Sacha Boey'u kadroya katmak. İngiliz ekibi Pedro Porro'yu Lizbon'dan 45 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Portekiz kulübü buradan gelecek bütçeyle Galatasaray'ın başarılı sağ bekini kadrosuna katmayı planlıyor.

GALATASARAY HİKAYESİ

Fransız ekibi Rennes'den 2021 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Sacha Boey bu sezon başarılı performansla takımın etkili isimlerinden birisi oldu. Sarı kırmızılı ekip 22 yaşındaki oyuncunun bonservisine 1 milyon 150 bin euro ödemişti. İlk sezonunda 19 kez forma şansı bulan genç isim bu sezon 21 maça çıktı. gol atma başarısı gösteremeyen Sacha Boey 2 asist yaptı.