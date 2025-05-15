İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2025 Perşembe / 18 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7629
  • EURO
    43,6393
  • ALTIN
    3917.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Sadio Mane hayırlı olsun! Sonunda bu iş bitiyor
Spor

Ve Sadio Mane hayırlı olsun! Sonunda bu iş bitiyor

Sadio Mane için nihayet beklenen gerçekleşiyor. Al Nassr'dan ayrılacağı konuşulan 33 yaşındaki Senegallinin yeni adresi belli olurken, deneyimli futbolcu için tarih bile verildi. İşte Sadio Mane haberinin detayları…

Star Gazetesi15 Mayıs 2025 Perşembe 08:20 - Güncelleme:
Ve Sadio Mane hayırlı olsun! Sonunda bu iş bitiyor
ABONE OL

Sadio Mane Suudi Arabistan macerasını noktalayabilir. Adı zaman zaman Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli futbolcu, gelecek sezon için kararını verdi. Buna göre Mane'nin yeni sezonda formasını terleteceği kulüp de netleşmeye başladı.

SADİO MANE GELİŞMESİ

Ara transfer döneminde Süper Lig devlerinin de gündemine gelen Sadio Mane'nin sürpriz bir karar aldığı belirtildi.

Bu kapsamda Mane'nin, İtalya'nın yolunu tutabileceği aktarılırken, Inter'ın oyuncu için nabız yokladığı kaydedildi.

Sadio Mane'nin de yeniden Avrupa'ya dönerek Devler Ligi'nde mücadele etmek istediği ve Arabistan'dan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.

Takımdaki sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan Sadio Mane'nin geleceğinin sezon sonunda netlik kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Sadio Mane, bu sezon Al Nassr formasıyla 44 maçta görev aldı. 33 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda takımına 17 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Doğal gaz patlaması saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.