Sadio Mane Suudi Arabistan macerasını noktalayabilir. Adı zaman zaman Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli futbolcu, gelecek sezon için kararını verdi. Buna göre Mane'nin yeni sezonda formasını terleteceği kulüp de netleşmeye başladı.

SADİO MANE GELİŞMESİ

Ara transfer döneminde Süper Lig devlerinin de gündemine gelen Sadio Mane'nin sürpriz bir karar aldığı belirtildi.

Bu kapsamda Mane'nin, İtalya'nın yolunu tutabileceği aktarılırken, Inter'ın oyuncu için nabız yokladığı kaydedildi.

Sadio Mane'nin de yeniden Avrupa'ya dönerek Devler Ligi'nde mücadele etmek istediği ve Arabistan'dan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.

Takımdaki sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan Sadio Mane'nin geleceğinin sezon sonunda netlik kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Sadio Mane, bu sezon Al Nassr formasıyla 44 maçta görev aldı. 33 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda takımına 17 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.