17 Ağustos 2025 Pazar
Spor

Ve Sadio Mane hayırlı olsun! Uçak sonunda İstanbul'a iniyor

Al Nassr ile yollarını ayırmak isteyen Sadio Mane, Avrupa'ya dönmek istiyor. Arabistan ekibi de ayrılığa onay verdi. Yıldız futbolcu ile Süper Lig'den de ilgilenen takımlar var. İşte Sadio Mane haberinin detayları...

Emre Sarı 17 Ağustos 2025 Pazar 19:57
Ve Sadio Mane hayırlı olsun! Uçak sonunda İstanbul'a iniyor
2 yıldır Al Nassr forması giyen Sadio Mane, Arabistan'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu Avrupa'ya dönmek için gün sayıyor. Senegalli oyuncuya ilgi oldukça yüksek. 33 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den de ilgi var. Sadio Mane ise kararını yakın zamanda verecek. Gelen bilgilere göre başarılı kanat oyuncusunu ligimizde izleme ihtimalimiz yüksek.

FENERBAHÇE SADIO MANE İÇİN DEVREDE

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de en çok istenen mevki kanat bölgesi. Jose Mourinho da bu bölge için 2 isim istiyor. Kerem Aktüroğlu için hala görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli ekip başka isimlere de yöneldi. Al Nassr ile yollarını ayırmak isteyen Sadio Mane de Fenerbahçe'nin listesinde. Yıldız futbolcu da bu transfere sıcak bakıyor. Arabistan takımı da bu transfer için zorluk çıkarmayacak. Tarafların yakın zamanda görüşmesi bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Sadio Mane, geçen sezon Al-Nassr formasıyla 47 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 46'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 4033 dakika sahada kalan Senegalli yıldız oyuncu, 18 gol ve 14 asistle skora etki etti.

