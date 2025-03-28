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Spor

Ve Sadio Mane için uçak kalkıyor! Yılın transferi sonunda bitti

Senegalli yıldız Sadio Mane'nin yeni adresi belli oldu. Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen deneyimli oyuncu, takımdan ayrılıyor. Ara transfer döneminde Süper Lig devlerinin de gündemine gelen tecrübeli hücumcu, kariyeri için kararını verdi. İşte Sadio Mane cephesinde yaşananlar…

Star Gazetesi28 Mart 2025 Cuma 08:35 - Güncelleme:
Ve Sadio Mane için uçak kalkıyor! Yılın transferi sonunda bitti
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Sadio Mane, Suudi Arabistan defterini kapatıyor. Kış transfer döneminde birçok takımın listesinde yer alan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon sonunu işaret etmişti. Bu kapsamda Sadio Mane için beklenen transfer gerçekleşirken, Senegalli yıldız da hazırlıklara başladı.

SADİO MANE GELİYOR

Adı Süper Lig ile anılmasına rağmen beklenen transfer gerçekleşmeyen Sadio Mane'nin yeni durağı belli oldu.

Buna göre Senegalli futbolcunun, sezon sonunda İtalya Serie A'nın yolunu tutması bekleniyor.

Sadio Mane ile Inter yakından ilgilenirken, İtalyan devine bir rakip daha çıktı.

Bir başka Çizme temsilcisi Lazio'nun, Sadio Mane transferini bitirmek istediği iddia edildi.

Böylece sezon sonunda Arabistan'dan ayrılması beklenen Sadio Mane'nin, yeni durağının İtalya olması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Sadio Mane, bu sezon Al Nassr ile tüm kulvarlarda 37 maça çıktı. Senegalli oyuncu, takımına 9 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

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