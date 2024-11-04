Sadio Mane, geçen sezon Bayern Münih'ten 30 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ligi temsilcilerinden Al Nassr'a transfer oldu.

Hızı ve çevikliği sayesinde rakip savunmalarının korkulu rüyası olan Sadio Mane, Süper Lig devine gelmeye hazırlanıyor.

SAİDO MANE BEŞİKTAŞ'A DOĞRU

Sadio Mane'nin adı, yaz transfer döneminde birçok Süper Lig deviyle anılmıştı. Ancak beklenilen transfer gerçekleşmemişti. Fakat Beşiktaş'ın bu kez oyuncuyu ara transfer döneminde takıma kazandırmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

32 yaşındaki Mane'nin de Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı ve tekrardan Avrupa kupalarında mücadele etmek istediği kaydedildi.

4 GOL VE 5 ASİSTLİK KATKI

Saido Mane, bu sezon Al Nassr formasıyla toplamda 16 maça çıktı. Senegalli yıldız, bu maçlarda takımına 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Ayrıca Sadio Mane'nin güncel piyasa değeri de 15 milyon euro.