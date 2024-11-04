İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2024 Pazartesi / 3 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3439
  • EURO
    37,4806
  • ALTIN
    3028.17
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Sadio Mane resmen imzayı atıyor! Havalimanı dolup taşacak
Spor

Ve Sadio Mane resmen imzayı atıyor! Havalimanı dolup taşacak

Sadio Mane, ara transfer döneminde Süper Lig devine imza atmak için geliyor. Senegalli yıldız, Türkiye'de oynamaya sıcak bakarken, Sadio Mane haberinin detayları da geldi. İşte ayrıntılar…

4 Kasım 2024 Pazartesi 08:02 - Güncelleme:
Ve Sadio Mane resmen imzayı atıyor! Havalimanı dolup taşacak
ABONE OL

Sadio Mane, geçen sezon Bayern Münih'ten 30 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ligi temsilcilerinden Al Nassr'a transfer oldu.

Hızı ve çevikliği sayesinde rakip savunmalarının korkulu rüyası olan Sadio Mane, Süper Lig devine gelmeye hazırlanıyor.

SAİDO MANE BEŞİKTAŞ'A DOĞRU

Sadio Mane'nin adı, yaz transfer döneminde birçok Süper Lig deviyle anılmıştı. Ancak beklenilen transfer gerçekleşmemişti. Fakat Beşiktaş'ın bu kez oyuncuyu ara transfer döneminde takıma kazandırmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

32 yaşındaki Mane'nin de Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı ve tekrardan Avrupa kupalarında mücadele etmek istediği kaydedildi.

4 GOL VE 5 ASİSTLİK KATKI

Saido Mane, bu sezon Al Nassr formasıyla toplamda 16 maça çıktı. Senegalli yıldız, bu maçlarda takımına 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Ayrıca Sadio Mane'nin güncel piyasa değeri de 15 milyon euro.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.