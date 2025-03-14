Sadio Mane için sonunda beklenen oluyor. Ara transfer döneminde birçok kulübün ilgisini çeken Senegalli oyuncu, sezonu Al Nassr'da tamamlama kararı almıştı.

Sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan Sadio Mane, dümeni Süper Lig devine kırdı. Böylece yılın transferi de nihayet gerçekleşiyor. İşte Mane'nin yeni takımı...

SADİO MANE BOMBASI!

Kış transfer döneminde Sadio Mane ile yakından ilgilenen Beşiktaş'ın, sezon sonunda yeniden Al Nassr ile görüşme yapacağı ileri sürüldü.

Sadio Mane'nin Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı ifade edilirken, siyah beyazlı takıma sezon sonunu işaret ettiği iddia edildi.

Mane transferine teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de yeşil ışık yakarken, taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde Sadio Mane, gelecek sezondan itibaren Beşiktaş forması giyecek.

MANE'NİN ARABİSTAN GÜNLERİ

Sadio Mane, bu sezon Al Nassr ile toplamda 36 maçta görev aldı. 32 yaşındaki Senegalli yıldız, bu karşılaşmalarda takımına 8 gol ve 10 asistlik katkı verdi.