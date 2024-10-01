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Spor

Ve Sadio Mane transferi hayırlı olsun! Havalimanı dolup taşacak

Transfer dönemi bitti ama takımlar devre arası için şimdiden hazırlıklara başladı. Arabistan'da mutsuz olan Sadio Mane de Süper Lig'in devlerinin radarında. Yıldız futbolcu yakında Süper Lig'de forma giyecek. İşte Sadio Mane'nin anlaştığı takım...

1 Ekim 2024 Salı 22:04 - Güncelleme:
Ve Sadio Mane transferi hayırlı olsun! Havalimanı dolup taşacak
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Transfer dönemi bitti ama takımlar devre arası için şimdiden hazırlıklara başladı. Arabistan'da mutsuz olan Mane de Süper Lig'in devlerinin radarında. Yıldız futbolcu yakında Süper Lig'de forma giyecek. Senagalli oyuncu yaz döneminde de ekiplerimizin transfer listesindeydi.

BEŞİKTAŞ SADİO MANE'Yİ BİTİRİYOR

Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Sadio Mane için Beşiktaş devreye girdi. Siyah beyazlı yöneticiler bu transferi bitirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Hasan Arat'ın da transfer için devrede olduğu öğrenildi. Transferin yakın zamanda bitmesi bekleniyor. Bu durumda da Senagelli oyuncu Ocak ayında Türkiye'de olacak.

37 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor. Mane, Al Nassr'da 60 maçta 21 gol ve 16 asist başarısı gösterdi.

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