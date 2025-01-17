Devre arası transfer döneminin başlamasının ardından takımlar harekete geçti. Arabistan'da mutsuz olan Mane de Süper Lig'in devlerinin hedefinde. Yıldız futbolcu yakında ligimizde forma giyecek. Senagalli oyuncu yaz döneminde de ekiplerimizin transfer listesindeydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE ISRARLI

Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Sadio Mane için Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlı yöneticiler bu transferi bitirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Sadio Mane ise takımların anlaşmasını bekliyor. Transferin yakın zamanda bitmesi bekleniyor.

42 GOLE KATKI YAPTI

Mane, Al Nassr'da 75 maçta forma giydi ve 26 gol 16 asistlik performans sergiledi. Yıldız kanat oyuncusunun Arabistan takımı ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.