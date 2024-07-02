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Spor

Ve Sadio Mane transferi resmen bitti! Süper Lig devine hayırlı olsun

Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Sadio Mane için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sadio Mane, Avrupa'ya dönme kararı aldı.

2 Temmuz 2024 Salı 18:44 - Güncelleme:
Ve Sadio Mane transferi resmen bitti! Süper Lig devine hayırlı olsun
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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Sadio Mane için sürpriz transfer gelişmesini duyurdular. Senegalli yıldız, 1 yıl forma giydiği Arabistan'a uyum sağlayamadı ve ayrılık kararı aldı.

SADIO MANE GERİ DÖNÜYOR

Suudi basınında çıkan haberlere göre; 32 yaşındaki oyuncu, Arabistan'a alışamadı ve Avrupa'ya geri dönme kararı aldı. Yıldız futbolcu, yüksek maaştan vazgeçerek Avrupa ekipleriyle görüşmesi için menajerine talimat verdi.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, transfer için düğmeye bastı. Sarı lacivertliler, Arabistan'dan ayrılmak isteyen Mane için devreye girdi. Fenerbahçe yönetimi, yıldız futbolcunun şartlarını soruşturdu. 32 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

SEZON KARNESİ

Geçtiğimiz sezon 46 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 19 kez ağları havalandırdı ve 11 kez de gol pası verdi.

Star Gazetesi

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