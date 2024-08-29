Yaz transfer döneminin bitimine çok az süre kala gündem hareketlenmeye başladı. Dünyaca ünlü yıldızlarda Süper Lig devleriyle anılmaya devam ediyor. Al Nassr'da forma giyen Sadio Mande de bu isimlerden birisi. Yıldız oyuncu takımıyla yolları ayırma kararı aldı. Mane transfer için de kararını verdi.

SÜPER LİG İHTİMALİ DE VAR

Liverpool ve Bayern Münih gibi devlerinin de formasını giyen ardından Arabistan'a Al Nassr'a giden Senagelli yıldız burada istediğini bulamadı. Al Nassr'da mutsuz olan yıldız sol kanat takımdan ayrılacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş da bu transfer için devrede. Mane ise son kararını verdi.

BENZEMA ONU İSTİYOR

Yıldız oyuncu takımdan ayrılma isteğinin ardından, sürpriz bir haber gündeme geldi. Benzema'nın formasını giydiği Al-Ittihad, Mane için harekete geçti. Fransız yıldızın da bu transferi çok istediği öğrenildi. Mane'nin kiralık veya bonservisiyle Al-Ittihad'a transfer olacağı ifade edildi. Transfer yakın zamanda bitecek ve imzalar atılacak.