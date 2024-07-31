Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana inişli-çıkışlı performansıyla eleştiri altında olan Samet Akaydin'in geleceği netleşti. Tecrübeli teknik adam Jose Mourinho, milli futbolcu için sürpriz bir karar aldı.

SAMET AKAYDİN BİLMECESİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiaları konuşulan Samet Akaydin, sezon öncesi hazırlık kampında etkili performans gösterdi. Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, milli stoperin takımda kalmasını istedi. Deneyimli antrenör, Samet'i takımın ilk 4 stoperinden birisi olarak görüyor.

MENAJERİ DE AÇIKLAMIŞTI

Tecrübeli savunmacınını menajeri de, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Samet'in Fenerbahçe'de yoluna devam edeceğini fakat insiyatifin kulüpte olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz sezonun ortasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'a satın alma opsiyonlu giden Samet Akaydin'in, opsiyonu kullanılmadı ve sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.

Star Gazetesi