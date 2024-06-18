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Spor

Ve şampiyon belli oldu! NBA'de 1 numara Boston Celtics

NBA Finalleri serisinin 5. maçında Boston Celtics, Dallas Mavericks'i 106-88'lik skorla mağlup ederek, 2023-24 sezonu NBA şampiyonluğuna ulaştı.

18 Haziran 2024 Salı 09:21 - Güncelleme:
Ve şampiyon belli oldu! NBA'de 1 numara Boston Celtics
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Boston Celtics, Dallas Mavericks'i NBA Finalleri serisinin 5. maçında 106-88 mağlup ederek, 2023-24 sezonu NBA şampiyonluğuna ulaştı.

TD Garden'da oynanan karşılaşmada devreyi 21 sayı farkla kapatan Celtics, maçta bir daha geri düşmedi ve NBA Finalleri serisinin 5. maçında Mavericks'i ederek 2024 NBA Finalleri'nde galip gelmeyi başardı.

Boston ekibi, 18 şampiyonlukla Los Angeles Lakers'ı geride bırakarak, NBA tarihinde bu alanda tekrar zirveye oturdu.

Takımın yıldız oyuncuları Jayson Tatum ve Jaylen Brown toplamda 52 sayı, 16 ribaund ve 17 asist kaydettiler.

Jrue Holiday 15 sayı ve 11 ribaundla oynayarak, Dallas'ın yıldız ikilisi Luka Doncic ve Kyrie Irving'e maç boyu savunmada yaptığı baskıyla Celtics'te öne çıkan isimler arasındaydı.

Mavericks cephesinde Doncic 28 sayı, 12 ribaund ve 5 asistle oynarken, takım arkadaşlarından hiçbiri 15'ten fazla sayı üretemedi.

FİNALLER MVP'Sİ JAYLEN BROWN OLDU!

Celtics yıldızı Brown, karşılaşmada 19 sayı, 8 ribaund ve 6 asist kaydederek 2024 Bill Russell NBA Finaller MVP'si ödülünün sahibi oldu.

Brown, Boston'ın Indiana Pacers'a karşı galip geldiği Doğu Konferansı Finalleri'nde de MVP seçilerek Larry Bird Ödülü'ne layık görülmüştü.

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