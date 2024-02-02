Ve Sebastian Syzmanski transferini resmen duyurdular! Sacha Boey'un tahtını yıkacak...

Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle çıktığı sezonda kadrosunu birçok isimle doldurdu. Ligde liderliğini sürdüren sarı lacivertliler, ara transfer döneminde de ekibe takviyeler yaptı. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski ise dönemin en başarılı transferlerinden birisi oldu. Performansıyla büyük beğeni toplayan Polonyalı futbolcu, birçok Avrupa kulübünü peşine taktı.

SEBASTIAN SYZMANSKI, SACHA BOEY'UN REKORUNU KIRACAK!

İngiliz basının haberine göre; Premier Lig devi Arsenal ve Tottenham, Sebastian Syzmanski'ye talip oldu. Tottenham'ın Polonyalı yıldız içnin 35 milyon euro teklifte bulunmaya hazırlandığı aktarılırken, Arsenal'in de transfer için devreye girdiği yazıldı. Öte yandan İtalyan ekibi Napoli ve İspanyol takımı Real Sociedad'ın da yıldız oyuncuya talip olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE SATMIYOR!

Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk hedefleri doğrultusunda devre arasında takımın kilit isimlerden birisiyle yollarını ayırmak istemiyor. Sarı lacivertli kurmaylar, oyuncu için gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirecek.

12 GOL, 14 ASİST

24 yaşındaki oyuncu, sarı lacivertli formayla 35 maçta, 12 gol 14 asistlik performans sergiledi. Polonyalı yıldızın piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi