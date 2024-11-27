Semih Kılıçsoy cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli oyuncu, ara transfer dönemine damga vuracak bir bonservis bedeliyle siyah beyazlı takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıkıp 12 gol ve 3 asistlik bir skor katkısı ortaya koyan Semih, Avrupa devlerinin hala bir numaralı gözdesi durumunda. Sezon başında özellikle Aston Villa, oyuncuyu ısrarla takıma kazandırmak için girişimlerde bulunsa da tarafların anlaşamaması sonucu transfer gerçekleşmemişti.

Fakat bu sefer sürpriz bir teklif Fransa'dan geldi.

PSG DEVREYE GİRDİ

Semih Kılıçsoy için Fransız devi PSG harekete geçti. Luis Enrique yönetimindeki Paris ekibi, genç yıldıza ocak ayında imza attırmak için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Semih için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edilen PSG'nin, milli futbolcuyu kadrosuna katmaya yakın olduğu ileri sürüldü. Tarafların anlaşması halinde Semih, PSG'ye 4 yıllık imzayı atacak.

ASTON VILLA'NIN ISRARI SÜRÜYOR

Premier Lig temsilcisi Aston Villa, Semih Kılıçsoy için ısrarını sürdürüyor. Sezon başında da girişimlerde bulunan İngiliz ekibi, bunlardan herhangi bir sonuç alamamıştı.

Ancak ara transfer dönemi için de Beşiktaş ile masaya oturmaya hazırlanan Aston Villa, Semih için daha önce teklif ettiği 18 milyon euroluk bonservis bedelini artırmayı planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Semih Kılıçsoy, bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maça çıktı. Bu maçlarda 2 gol atan genç yetenek, 4 de gol pası verdi. Ayrıca oyuncunun siyah beyazlı ekip ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.