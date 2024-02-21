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  • Ve Şenol Güneş geri dönüyor! İşte çalıştırmak istediği takım...
Spor

Ve Şenol Güneş geri dönüyor! İşte çalıştırmak istediği takım...

Şenol Güneş için sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran başarılı teknik direktör Şenol Güneş'in başına geçmek istediği takımı duyurdular. İşte detaylar...

21 Şubat 2024 Çarşamba 17:17 - Güncelleme:
Ve Şenol Güneş geri dönüyor! İşte çalıştırmak istediği takım...
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Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde dramatik Lugano yenilgisinin ardından Şenol Güneş'le karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırmıştı.

"BİR DEĞİŞİKLİK OLMALIYDI"

Görevinden ayrılan deneyimli teknik adam siyah-beyazlı camiaya veda mesajı yayımlamış "Bu zor dönemde ayrılmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Bir değişiklik olmalıydı, yeniden yeni bir heyecanla yola devam edilmeli. Bütün kulvarlarda hala başaracak; güç, umut ve güven var. Bir aile olan Beşiktaş tekrar başarılı olacaktır. Ortalığı toz dumana katıp, kaos çıkarmak, kargaşa yaratmak Beşiktaş'a yarar sağlamaz." açıklamasını yapmıştı.

GÜNEY KORE MİLLİ TAKIMI'NI İSTİYOR

Yaklaşık 4.5 aydır boşta olan 71 yaşındaki teknik adamın teknik direktörlük yapmak istediği takım ortaya çıktı. Şenol Güneş'in kurmaylarının Güney Kore'nin devlet televizyonu KBS ile iletişime geçip milli takımda görev almak istediğini ilettiği ifade edildi.

ŞEREF ÇİÇEK: 'GÜNEŞ, KORECE ÖĞRENMEYE BAŞLADI'

KBS'nin haberine göre; Güney Kore Futbol Federasyonu'nun teknik direktörlük koltuğu için teklif götürmesi halinde Şenol Güneş'in bunu kabul edeceği vurgulandı. Güneş'in yardımcısı Şeref Çiçek'in, Güneş'in Korece öğrenmeye başladığını da söylediği ifade edildi. Ancak Alman futbol adamı Jürgen Klinsmann'la yolları ayıran Uzak Doğu ülkesinin yerli teknik adam arayışı içinde olduğu duyuruldu.

FAVORİ ADAYLAR BELLİ OLDU

KFA Milli Takımlar Komitesi'nin yeni başkanı Chung Hae-sung, Güney Kore Milli Futbol Takımı'nın bir sonraki teknik direktörünü seçme sürecini başlatmak üzere ilk toplantısını gerçekleştirdi. Önümüzdeki ay Tayland'la oynanacak Dünya Kupası Eleme maçları nedeniyle yerli bir teknik adamın takımın başına getirilmesi kuvvetle muhtemel. Şu anda Ulsan HD FC Teknik Direktörü Hong Myung-bo, Erkek Olimpiyat Takımı Teknik Direktörü Hwang Sun-hong ve Jeju United teknik patronu Kim Hak-bum favoriler arasında.

2 YIL FC SEOUL'DA GÖREV YAPTI

Tecrübeli hoca, 8 Ocak 2007'de Güney Kore ekibi FC Seoul'un başına geçmiş, 25 Kasım 2009'da görevinden ayrılmıştı. 124 maçta takımın başında yer alan Güneş, 1.73 puan ortalaması tutturmuştu.

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