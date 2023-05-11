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Spor

Ve Serdar Dursun hayırlı olsun! Yeni yılın ilk transferi

Fenerbahçe'de süre bulmakta oldukça zorlanan başarılı santrafor Serdar Dursun'a Süper Lig ekiplerinden teklif yağmaya devam ediyor. Süper Lig'in yeni ismi Samsunspor 29 yaşındaki golcü oyuncu Serdar Dursun için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Star Gazetesi11 Mayıs 2023 Perşembe 20:45 - Güncelleme:
Ve Serdar Dursun hayırlı olsun! Yeni yılın ilk transferi
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11 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Yılport Samsunspor gelecek sezon güçlü bir kadro oluşturmak için harekete geçti. Kırmızı-beyazlı ekip Fenerbahçe'de forma giyen başarılı santrafor Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

SAMSUNSPOR, SERDAR DURSUN İÇİN DÜĞMEYE BASTI

TFF 1. Lig'de matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyen Samsunspor hem Süper Lig'de kalıcı olmak hem de ligde üst düzey bir performans ortaya koyabilmek için kadro çalışmalarına erkenden başladı. Kırmızı-beyazlı yönetim bu doğrultuda Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki deneyimli santraforu Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için sezon sonunda sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.

SERDAR DURSUN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına teknik direktör Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte takımda yeterli süreyi bulamayan Serdar Dursun adeta yedek kulübesine hapsoldu. Gelecek sezon sözleşmesi son bulacak olan Serdar Dursun daha fazla süre alabileceği ve ilk 11'de kendi yer bulabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 25 resmi maçta 791 dakika sahada kalan Serdar Dursun 4 gol, 5 asistlik performansla skorla katkı sağladı.

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