Ve Serdar Dursun imzayı atıyor! Yeni adresini resmen duyurdular

Bu sezon Fenerbahçe'de istenilen performansı veremeyen 31 yaşındaki santrafor Serdar Dursun sarı lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor. Süper Lig'den ve Avrupa'dan birçok talibi olan deneyimli santrafor Serdar Dursun'a Macaristan ekibi talip oldu.

SERDAR DURSUN MACARİSTAN'A GİDİYOR

2021 yılında Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Darmstadt 98'den Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun ilk sezonunda muhteşem bir performans sergiledi. Ancak sezon başında Fenerbahçe'nin başına teknik direktör Jorge Jesus'un geçmesiyle birlikte takımda yeterli süreyi bulamayan başarılı oyuncu sahada olduğunda ise skora katkı sağlamayı başardı. Sezon boyunca uzun süreler sahada olmamasına rağmen oyuna dahil olduğunda etkili performans sergileyen Serdar Dursun'a Macaristan'ın Ferencvaros takımı talip oldu.

SERDAR DURSUN'UN KARARI BEKLENİYOR

Çok sayıda talibi olan Serdar Dursun gelecek sezon ile ilgili henüz kararı netleşmiş durumda değil. Ancak Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Serdar Dursun'un daha fazla süre bulabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı biliniyor. 31 yaşındaki futbolcunun Macar ekibine gitmeye sıcak baktığı iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 25 resmi maça çıkan Serdar Dursun bunların sadece 7'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. 791 dakika sahada kalan deneyimli oyuncu 4 gol, 5 asist ile skora katkı sağladı.