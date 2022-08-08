Ve Serdar Dursun resmen gidiyor! İşte Fenerbahçe'den sonraki durağı

Fenerbahçe'de Serdar Dursun için ayrılık vakti geldi. Teknik direktör Jorge Jesus'un gelecek sezon planları arasında yer almayan Serdar Dursun için en ciddi talibin Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 olduğu iddia edildi.

SERDAR DURSUN, KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları sürerken teknik direktör Jorge Jesus, gidecek isimler için de kararını vermeye başladı. Kadroda düşünülmeyen isimlerin arasında geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerin gol yükünü çeken Serdar Dursun da yer aldı.

AYRILMAK İSTİYOR

Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan Serdar Dursun'un takımdan ayrılmak istediği ve yönetimin de milli golcü için gelecek olan teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

SCHALKE, SERDAR DURSUN'A TALİP

Almanya basınında yer alan habere göre; Serdar Dursun'la La Liga'dan ve Serie A'dan ilgilenen takımlar var. Ancak 30 yaşındaki milli oyuncunun en ciddi talibi ise Bundesliga takımı Schalke 04. Alman ekibi Serdar Dursun ile ilgileniyor ve ilerleyen günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak.

SERDAR DURSUN'UN FENERBAHÇE KARNESİ

Serdar Dursun, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 37 resmi maçın 21'inde ilk 11'de yer almış ve toplam 2040 dakika süre almıştı. 30 yaşındaki milli golcü, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulunmuştu.