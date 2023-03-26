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Spor

Ve Sergen Yalçın geri dönüyor! Süper Lig ekibi işi bitirdi...

Sergen Yalçın için Süper Lig'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak adı Trabzonspor ile gündeme gelen başarılı çalıştırıcı Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oluyor. İşte detaylar...

26 Mart 2023 Pazar 20:53 - Güncelleme:
Ve Sergen Yalçın geri dönüyor! Süper Lig ekibi işi bitirdi...
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Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri dönüyor. Geçtiğimiz günlerde Selçuk İnan ile yollarını ayıran Kasımpaşa'nın Sergen Yalçın'ı takımın başına getireceği iddia edildi.

SERGEN YALÇIN, BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

Sergen Yalçın, son olarak Beşiktaş'ta görev almış ve 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlılarla hem Süper Lig, hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmıştı. Ancak bir sonraki sezon alınan kötü sonuçların ardından Yalçın ile yollar ayrılmıştı.

TRABZONSPOR İLE ANILIYORDU

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da bu sezon alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Avcı'nın ardından takımın başına kimin getirileceği merak edilirken Sergen Yalçın ismi gündeme gelmişti.

KASIMPAŞA HAREKETE GEÇTİ

Bu sezon Kasımpaşa'nın başına getirilen genç teknik adam Selçuk İnan, İstanbul ekibinde 13 maçta 3 galibiyet almış ve bu sonuçların ardından karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Teknik direktör arayışlarına başlayan lacivert-beyazlı ekip rotayı Sergen Yalçın'a çevirdi. Yalçın ile ilk temaslarını kuran Kasımpaşa'nın tecrübeli çalıştırıcıyla anlaşmaya varması halinde imzaların atılması bekleniyor.

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