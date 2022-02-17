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Spor

Ve Sergen Yalçın kararını verdi! Beşiktaşlıların gözü kulağı bu haberdeydi

Beşiktaş'tan bu sezon ayrılan Sergen Yalçın için siyah beyazlı taraftarlar sosyal medyada takımın başına dönmesi için çağrıda bulunuyordu. Şampiyon teknik direktör Sergen Yalçın'ın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi.

Star.com.tr17 Şubat 2022 Perşembe 01:07 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 01:07
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Beşiktaş'ın çifte kupalı sezonunun mimarı Sergen Yalçın siyah beyazlılardan bu sezon alınan başarısız sonuçlar sonrasında ayrılmış ve takımın başına Önder Karaveli geçirilmişti. Beşiktaş taraftarları son haftalarda Sergen Yalçın'ın tekrardan takımın başına geçmesi için sosyal medyada adeta kampanya düzenlemişti. Başarılı teknik adamın önceliğinin Avrupa olduğu öğrenildi.

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SERGEN YALÇIN HAYALİNİN PEŞİNDE

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu ardından Sergen Yalçın Avrupa'da takım çalıştırmak istediğini ve hayalinin İspanya La Liga'da bir takımın teknik direktörlüğü olduğunu duyurmuştu. Siyah beyazlılardan ayrılan ve dinlenme aşamasına geçen Sergen Yalçın'ın yeni sezonda Avrupa'da bir takım çalıştırmak istediği ve önceliğinin İspanya La Liga olduğu öğrenildi.

82 MAÇA ÇIKTI

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında toplamda 82 resmi maça çıktı. Bu maçlarda, 46 galibiyet 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. Yalçın geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferleri yaşamıştı.

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