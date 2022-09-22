İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2022 Perşembe / 26 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3539
  • EURO
    18,1224
  • ALTIN
    986.086
  • BIST100
    3295.27
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Sergen Yalçın resmen geri dönüyor! Yeni adresini duyurdular
Spor

Ve Sergen Yalçın resmen geri dönüyor! Yeni adresini duyurdular

Sergen Yalçın sahalara geri dönüyor. Şota Arveladze ile yol ayrımına gelen Hull City'nin teknik direktörlüğüne en güçlü adayın Sergen Yalçın olduğu ve 49 yaşındaki teknik adamın da İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

Star Gazetesi22 Eylül 2022 Perşembe 18:13 - Güncelleme:
ABONE OL

Şota Arveladze ile yol ayrımına gelen Hull City için en güçlü adayın Sergen Yalçın olduğu ileri sürüldü. Son olarak Beşiktaş'ta görev alan Sergen Yalçın'ın da İngiliz ekibine gitmeye sıcak baktığı iddia edildi.

ŞOTA YERİNE SERGEN YALÇIN

İngiltere basınına göre; Hull City'de alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Şota Arveladze ile yol ayrımına gelindi. Ada ekibinde teknik direktörlük için en güçlü aday ise son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın.

SERGEN YALÇIN, İNGİLTERE'YE SICAK BAKIYOR

Haberde, son olarak Beşiktaş'ta görev yapan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Sergen Yalçın'ın İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

2 KUPA BİRDEN KALDIRDI

Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da görev alan Sergen Yalçın, son olarak teknik direktörlük yaptığı Beşiktaş'ta Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve Türkiye Kupası'nda zafere uzandı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.