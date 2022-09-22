Ve Sergen Yalçın resmen geri dönüyor! Yeni adresini duyurdular

Şota Arveladze ile yol ayrımına gelen Hull City için en güçlü adayın Sergen Yalçın olduğu ileri sürüldü. Son olarak Beşiktaş'ta görev alan Sergen Yalçın'ın da İngiliz ekibine gitmeye sıcak baktığı iddia edildi.

ŞOTA YERİNE SERGEN YALÇIN

İngiltere basınına göre; Hull City'de alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Şota Arveladze ile yol ayrımına gelindi. Ada ekibinde teknik direktörlük için en güçlü aday ise son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın.

SERGEN YALÇIN, İNGİLTERE'YE SICAK BAKIYOR

Haberde, son olarak Beşiktaş'ta görev yapan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Sergen Yalçın'ın İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

2 KUPA BİRDEN KALDIRDI

Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da görev alan Sergen Yalçın, son olarak teknik direktörlük yaptığı Beşiktaş'ta Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve Türkiye Kupası'nda zafere uzandı.