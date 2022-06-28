Ve Sergen Yalçın transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve 2 kez kupa kaldıran Sergen Yalçın'ın geleceği belli oldu. Sahalara geri dönmesi beklenen Sergen Yalçın'ın bir derginin Youtube kanalında yorumculuk yapacağı öğrenildi.

SERGEN YALÇIN, YORUMCULUK YAPACAK

Beşiktaş'tan sonra herhangi bir takımda görev almayan ve geçtiğimiz günlerde adı birçok takımla gündeme gelen Sergen Yalçın'ın geleceği belli oldu. Başarılı teknik adamın sosyal medya platformu YouTube'da yayın yapan Kafa TV'de yorumculuk yapacağı duyuruldu.

HERKES GERİ DÖNMESİNİ BEKLİYORDU

Başarılı teknik adam uzun süredir birçok takım adıyla gündeme gelmişti ve kamuoyu sahalara geri dönmesini bekliyordu. Yalçın'ın böyle bir karar alması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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SERGEN YALÇIN'IN KARİYERİ

Daha önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, son olarak görev aldığı Beşiktaş'ta Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve Türkiye Kupası'nda zafere ulaştı.