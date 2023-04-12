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Spor

Ve Sergen Yalçın'ı duyurdular! Resmen açıklandı...

Şampiyon teknik adam Sergen Yalçın geleceği hakkında kararını verdi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan canlı yayında sorulan teknik direktör soruna cevap verdi. Doğan, Sergen Yalçın sorusuna, 'Teklifimizi ilettik. Kendisi takım çalıştırmak istemediğini bize söyledi.' dedi.

12 Nisan 2023 Çarşamba 21:30 - Güncelleme:
Ve Sergen Yalçın'ı duyurdular! Resmen açıklandı...
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Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'yla yolları ayırdıktan sonra yeni hoca arayışına girdi. Sergen Yalçın ve Slaven Bilic ile görüşen bordo mavililerde yeni başkan Ertuğrul Doğan katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN DEFTERİ KAPANDI

Başkan Ertuğrul Doğan yerli antrenör olarak Sergen Yalçın ile yabancı olarak da Slaven Bilic ile görüşme yaptığını açıkladı. Sergen Yalçın'a teklif götürdüklerini belirten Doğan, "Sergen Yalçın ile görüştük. Bize şu an takım çalışmak istemediğini söyledi." dedi. Trabzonspor'da Sergen Yalçın defteri kapanmış oldu. Böylelikle bordo mavililerde en ciddi aday an itibariyle Slaven Bilic.

BEŞİKTAŞ SONRASI HİÇ TAKIM ÇALIŞTIRMADI

Siyah beyazlılarda 2020-2021 sezonunda şampiyonluk kazanan Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nın da sahibi olmuştu. Uzun yıllar sonra Beşiktaş'a çifte kupalı başarı getiren genç teknik adam bir sonraki sezon alınan başarısız sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ağır yenilgiler sonrası istifa etmişti. Sergen Yalçın istifa sonrası hiçbir kulüp çalıştırmadı.

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