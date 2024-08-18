Ve Sergio Ramos 2 yıllık imzayı atıyor! İşte transferi böyle duyurdular

Dünya futbolunun önemli isimlerinden Sergio Ramos, Sevilla ile sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bonservisini eline aldı. Yeni bir maceraya atılmaya hazırlanan İspanyol stoperin, yeni adresi resmen duyuruldu.

SERGIO RAMOS ARABİSTAN YOLCUSU

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, birçok kulübün peşinde olduğu Sergio Ramos'a 2 yıllığına dev bir teklifte bulundu. Kariyerinin son anlarında finansal açıdan düşünen yıldız stoper, teklife olumlu yanıt verdi. Dünyaca ünlü savunmacı, son pürüzlerin giderilmesinin ardından Suudi Arabistan ekibine 2 yıllık imzayı atacak.

SÜPER LİG DEVLERİNİN GÜNDEMİNDEYDİ!

Tecrübeli stoper, Süper Lig devlerinin de gündeminde yer alıyordu. Öte yandan eski takımı Sevilla da, deneyimli oyuncuya yeni bir sözleşme teklif etmeyi planlıyordu. Suudi Arabistan'da forma giyme kararı alan Ramos, Avrupa'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Star Gazetesi