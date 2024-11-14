Kariyerine Sevilla'da başlayan Sergio Ramos, 2005 yılında 27 milyon euro bedelle Real Madrid'e imza attı. Real'de geçirdiği 15 sezonda 671 maça çıkan İspanyol yıldız, bu maçlarda 101 gol ve 40 asistlik bir performans göstererek hücum oyuncularına taş çıkardı.

2021'de yıldızının parladığı Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos, Fransız devi PSG'nin yolunu tuttu. 2023'te de altyapısından yetiştiği Sevilla'ya imza atan Sergio Ramos, burada umduğunu bulamadı ve sezon başında takımdan ayrıldı.

RAMOS, SÜPER LİG İLE DE ANILMIŞTI

Sezon başında adı Süper Lig devleriyle de anılan Sergio Ramos'un Türkiye'de oynamaya sıcak bakmadığı için gelen teklifleri geri çevirdiği öne sürülmüştü. Sergio Ramos'un yeni adresini ise İspanyol basını duyurdu.

REAL MADRİD ŞANSI DOĞDU

Real Madrid, Éder Militão'nun sezonu kapatması nedeniyle boşalan stoper hattına takviye yapma çalışmalarına başladı. Çıkan habere göre de eflatun beyazlıların Sergio Ramos'u yeniden takıma kazandırmak istedikleri belirtildi.

38 yaşındaki Ramos'un da eski takımına sıcak baktığı belirtilirken, Real'in ara transferde eski oyuncusunu takıma kazandıracağı ifade edildi.