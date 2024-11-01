Sevilla'dan ayrıldıktan sonra boşta kalan Sergio Ramos için yeni bir gelişme gündeme geldi. Kariyerinde Real Madrid, PSG gibi dünya devlerinde top koşturan Sergio Ramos, imzayı resmen atıyor.

SÜPER LİG İLE DE ANILMIŞTI

Sergio Ramos ile yaz transfer sezonunda Süper Lig takımları da yakından ilgilenmişti. Ancak beklenen transfer bir türlü gerçekleşmemiş, oyuncu başka bir takımla da anlaşamayınca kulüpsüz kalmıştı.

SERGİO RAMOS ARJANTİN YOLCUSU

Sergio Ramos, Arjantin'in köklü takımlarından Boca Juniors'a imza atmaya hazırlanıyor. Sergio Ramos'un, Boca başkanı Riquelme ve kulübün teknik direktörü olan eski takım arkadaşı Fernando Gago ile temas halinde olduğu kaydedildi.

Gelen habere göre Boca'nın Ramos için 5 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. 38 yaşındaki futbolcunun da Arjantin'e sıcak baktığı bildirildi.

SEVİLLA PERFORMANSI

Sergio Ramos, geçen sezon Sevilla formasıyla 37 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 7 gol attı ve 1 de gol pası verdi.