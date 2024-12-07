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Spor

Ve sezonun bombası! Yunus Akgün dünya devine imzayı atıyor: Herkes bu transferi konuşacak

Yunus Akgün, ara transfer döneminde Galatasaray'a veda etmeye hazırlanıyor. Bu sezon sarı kırmızılı takım ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız, sezona resmen damga vuracak bir transfere imza atacak. İşte Yunus Akgün haberinin detayları…

7 Aralık 2024 Cumartesi 08:42 - Güncelleme:
Ve sezonun bombası! Yunus Akgün dünya devine imzayı atıyor: Herkes bu transferi konuşacak
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Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan ayrılmasının ardından kanat bölgesinde oluşan boşluğu iyi değerlendiren Yunus Akgün, formayı bir daha üzerinden çıkarmadı. Etkili oyunuyla ilk 11'in değişmez isimlerinden birisi olan 24 yaşındaki başarılı oyuncu, ocak ayında yuvadan ayrılmaya hazırlanıyor.

Yunus Akgün'ün yeni adresini İngiliz basını duyururken, Galatasaray'ın bu transferden kasası resmen dolacak.

YUNUS AKGÜN İÇİN 25 MİLYON EURO

Çıkan habere göre İngiliz devi Manchester United, Yunus Akgün için 25 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanan Premier Lig ekibi, ocak ayında transferi resmiyete dökmek istiyor.

Ruben Amorim yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Manchester, Yunus Akgün'ü takıma kazandırmayı hedefliyor. Portekizli çalıştırıcı Amorim'in de alınmasına onay verdiği Yunus Akgün için 4 yıllık sözleşme teklif edileceği ifade edildi. Tarafların anlaşması halinde milli yıldız ara transfer döneminde yeni takımına imzayı atacak.

SEZON KARNESİ

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maça çıktı. Milli futbolcu bu müsabakalarda 6 gol atarken 2 de gol pası verdi. Yunus'un ayrıca sarı kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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