17 Ocak 2026 Cumartesi
Ve Simon Banza geri dönüyor! Süper Lig devine hayırlı olsun

Simon Banza, Süper Lig'e geri dönüyor. Geçen sezon Trabzonspor formasıyla olağanüstü bir dönem geçiren 29 yaşındaki Kongolu oyuncu, BAE defterini kapatıyor. İşte Simon Banza'nın Türkiye'deki takımı…

17 Ocak 2026 Cumartesi 11:34
Ve Simon Banza geri dönüyor! Süper Lig devine hayırlı olsun
Simon Banza, kariyerini yeniden Süper Lig'de sürdürmeye çok yakın. Trabzonspor'un geçen sezonun başında Braga'dan kiraladığı Demokratik Kongolu golcü, ligin altını üstüne getirmişti. Bordo-mavililerin skor yükünü sırtlayan Banza, her ne kadar Karadeniz ekibinde kalmak istese de Braga tarafından BAE ekibi Al Jazira'ya satıldı.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Simon Banza, yeniden Süper Lig'e dönmek istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde kötü bir dönem geçiren tecrübeli forvet, dümeni Türkiye'ye kırdı.

Portekiz basını da Simon Banza'nın Süper Lig'deki kulübünü duyururken, ligin devinde de transfer için hazırlıklar başladı. İşte o takım...

AUGUSTO GİDİYOR, BANZA GELİYOR!

Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği Felipe Augusto'ya sürpriz bir talip çıktı. Bordo-mavililerin 5 milyon euro civarında bir bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Augusto'nun, 15 milyon euro bedelle Suudi Arabistan'a transfer olacağı öne sürüldü.

Fırtına ise Augusto'nun ardından oluşacak boşluğu, eski golcüsü Simon Banza ile doldurmayı planlıyor. Yerel basındaki haberlerde, Banza'nın geri dönüşe sıcak olduğu ve bordo-mavililerde forma giymek istediği belirtildi. Bu kapsamda transferin kısa süre içerisinde sonuca ulaştırılması hedefleniyor.

Bu sezon Al-Jazira formasıyla 6 maçta görev yapan Simon Banza sadece 1 gollük katkı verdi.

