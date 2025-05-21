Paul Onuachu'nun ayrılığı sonrası Trabzonspor'un gol umudu olarak sezon başında takıma katılan Simon Banza bordo mavililerle etkileyici bir performans sergiledi. Kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da son haftalarını geçiren Kongolu santrforun takımdaki geleceği belli oldu. Simon Banza için karar verildi.

SİMON BANZA TRANSFERİ RAFA KALKTI

Trabzonspor, Simon Banza için kararını verdi. Bordo mavililer, takımda kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun takımda kalması için girişimde bulunmayacak. Portekiz basını, Simon Banza'nın 15-20 milyon euro seviyelerinde olan bonservis bedeli nedeniyle Trabzonspor'un transferden vazgeçtiğini ve oyuncunun Braga'ya geri döneceğini açıkladı.

SÜPER LİG DEVLERİYLE ANILIYOR

Öte yandan Trabzonspor formasıyla etkileyici bir sezonu geride bırakan Simon Banza'nın adı Süper Lig'den başka kulüplerde de anılmıştı. Portekiz basınında yer alan haberin detaylarında Simon Banza'ya ilgisi bulunan lig devlerinin yine yüksek maliyeti nedeniyle girişimde bulunmaya yanaşmadığı öne sürüldü.

37 MAÇTA 29 GOL KATKISI

Simon Banza takımının 2024-2025 dönemindeki en skorer ismi oldu. Trabzonspor ile bu sezon 37 maçta forma giyen Banza 22 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi