Ve Sofiane Feghouli'nin kaderi belli oldu! Astronomik rakam...

star.com.tr 1 Şubat 2022 Salı 21:19 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 21:19

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, bu sezon sergilediği performansla tepki çeken isimlerden biri oldu. Yıllık 3.850 milyon euro kazanan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve Domenec Torrent yönetiminde de geçer not alamayan Sofiane Feghouli ile yolların ayrılması bekleniyor. Cezayirli oyuncu bu sezon 5 gol ve 3 asistlik katkı sağlayabildi.

GALATASARAY'DA SOFIANE FEGHOULI YOLCU

Galatasaray'ın 2017'nin yaz aylarında 4.25 milyon euro bonservis ile West Ham United'dan kadrosuna kattığı Sofiane Feghouli, bu sezon sergilediği kötü performansla hayal kırıklığına uğrattı. Domenec Torrent yönetiminde yalnızca 19 dakika forma şansı bulan Sofiane Feghouli ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin uzatılmaması bekleniyor.

SOFIANE FEGHOULI TAM 3.850 MİLYON EURO KAZANIYOR

Sofiane Feghouli, Galatasaray'da yıllık 3.850 milyon euro garanti ücret kazanıyor. 32 yaşındaki Cezayirli oyuncu bu sezon sarı-kırmızılı formayla 24 resmi maçta görev alırken 5 gol ve 3 asistlik katkı sağlayabildi. Feghouli, 24 maçın 15'inde ilk 11'de yer aldı. Öte yandan Galatasaray'a geldiğinden bu yana 156 maçta sarı-kırmızılı formayı terleten Cezayirli futbolcu, 34 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.