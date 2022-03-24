Ve Sofiane Feghouli'nin kaderi belli oldu! Galatasaray'a ağır fatura...

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, bu sezon inişli çıkışlı performansıyla eleştirilerin hedefi olmuştu. Sarı-kırmızılıların sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sofiane Feghouli ile yeni sözleşme imzalanmayacağı ve yolların ayrılacağı öne sürüldü.

SOFIANE FEGHOULI'NİN BİLETİ KESİLDİ

Sabah'ın haberine göre; Başkan Burak Elmas, sportif direktör Sensibile ve teknik direktör Domenec Torrent, yeni sezon planlamasında 55 milyon euroyu bulan bütçeyi 40 milyon euro seviyesine indirmeye çalışacak. Bu kapsamda takımda yüksek maliyetli bazı isimlerle yollar ayrılacak. Bu isimlerden bir olan 32 yaşındaki Sofiane Feghouli ile de yeni sözleşme uzatılmayacak.

SOFIANE FEGHOULI TAM 3.850 MİLYON EURO KAZANIYOR

Sarı-kırmızılıların 2017'nin yaz aylarında 4.24 milyon euro bonservis bedeliyle West Ham United'dan renklerine bağladığı Sofiane Feghouli, bu sezonki performansıyla beklentilerin altında kaldı. 32 yaşındaki Cezayirli oyuncu, Galatasaray'da yıllık 3.85 milyon euro garanti ücret kazanıyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI

Feghouli, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 29 resmi maçın 18'inde ilk 11'de yer aldı. 32 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda takımına yalnızca 5 gol ve 5 asistle katkıda bulunabildi.