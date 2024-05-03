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Spor

Ve sonunda açıklandı! Takımın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst

İsmi sık sık Beşiktaş ile Giovanni van Bronckhorst, tekrar teknik direktörlüğe dönüyor. Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst'un yeni adresi sürpriz oldu.

3 Mayıs 2024 Cuma 20:16 - Güncelleme:
Ve sonunda açıklandı! Takımın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst
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Son olarak İskoçya ekiplerinden Rangers'ı çalıştırmış olan Giovanni van Bronckhorst tekrar teknik direktörlüğe dönüyor. İsmi Beşiktaş ile de anılan ve başkan Hasan Arat'ın görüştüğü iddia edilen Hollandalı teknik adamın yeni adresi sürpriz oldu.

GIOVANNI VAN BRONCKHORST İKNA OLDU

Aktarılan haberlere göre; Hollanda ekiplerinden Feyenoord, Liverpool'un başına geçeceği konuşulan teknik direktörü Arne Slot'un alternatif isimlerini araştırmaya başladı. Hollanda devi rotasını, daha önce takımla 5 kupa kazanmış olan Giovanni van Bronckhorst'a çevirdi. 49 yaşındaki çalıştırıcıyla temasa geçen Feyenoord yönetimi, olumlu bir dönüş aldı. Van Bronckhorst'un önümüzdeki sezon Feyenoord'u çalıştıracağı belirtildi.

"DÖNMEK İSTİYORUM"

Hollandalı teknik adam daha önce yaptığı açıklamalarda, "Oldukça rahatım ve harika vakit geçiriyorum. Şu anki hayatımdan memnunum ancak teknik direktörlük görevine geri dönmek için de heyecanlıyım. Umarım bu gelecek sezon olur." sözlerini sarf etmişti.

FEYENOORD'DA 5 KUPA KAZANDI

Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord'da Eredivisie, Hollanda Kupası (2) ve Hollanda Süper Kupa (2) şampiyonlukları yaşadı. Daha sonra Çin ekiplerinden Guangzhou City'yi çalıştıran teknik adam, Çin'den ayrıldıktan sonra 2021'de İskoçya Ligi takımlarından Rangers'a imza attı. Rangers'la 2021/22 sezonunda İskoçya Kupası'nı kazanan Giovanni van Bronckhorst, 2022'den bu yana boşta.

Star Gazetesi

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