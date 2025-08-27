İSTANBUL 28°C / 21°C
Ve sonunda bitti bu iş! İlkay Gündoğan 2 yıllığına “Tamam” dedi

İlkay Gündoğan yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Manchester City'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Türk asıllı orta sahanın yeni adresini Alman basını açıkladı. İlkay Gündoğan'ın adı Galatasaray ile sıklıkla anılmıştı. İşte detaylar…

Ahmet Aygün27 Ağustos 2025 Çarşamba 21:20 - Güncelleme:
Ve sonunda bitti bu iş! İlkay Gündoğan 2 yıllığına “Tamam” dedi
İlkay Gündoğan için Manchester City serüveni son buluyor. İngiliz ekbinin yeni sezon planları arasında yer almayan 34 yaşındaki futbolcuya birçok talip bulunuyor. Galatasaray'ın uzun süre gündeminde yer alan İlkay Gündoğan kariyerine doğduğu topraklarda devam edecek.

İLKAY GÜNDOĞAN ALMANYA'YA DÖNÜYOR

İlkay Gündoğan 9 sene sonra Bundesliga'ya dönmeye çok yakın. Yıldız orta sahaya Almanya'dan iki talip bulunuyor.

Ülke basınında yer alan haberlerde; Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund'un İlkay Gündoğan transferi için görüşmelere başladığı aktarıldı.

Özellikle Bayer Leverkusen'in Manchester City ve İlkay Gündoğan ile anlaşma aşamasında olduğu ve transferin gelecek günlerde resmiyet kazanabileceği kaydedildi.

Leverkusen'in deneyimli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.

Haberde İlkay Gündoğan'ın yeniden Bundesliga'da forma giyme konusunda oldukça istekli olduğu ifade edildi.

Süper Lig devi Galatasaray, İlkay Gündoğan ile uzun süre ilgilenmiş ancak taraflar maaş konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

SÖZLEŞMESİNİN SON YILI

Manchester City ile sözleşmesinin son yılında bulunan İlkay Gündoğan'ın 5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

