İlkay Gündoğan için Manchester City serüveni son buluyor. İngiliz ekbinin yeni sezon planları arasında yer almayan 34 yaşındaki futbolcuya birçok talip bulunuyor. Galatasaray'ın uzun süre gündeminde yer alan İlkay Gündoğan kariyerine doğduğu topraklarda devam edecek.

İLKAY GÜNDOĞAN ALMANYA'YA DÖNÜYOR

İlkay Gündoğan 9 sene sonra Bundesliga'ya dönmeye çok yakın. Yıldız orta sahaya Almanya'dan iki talip bulunuyor.

Ülke basınında yer alan haberlerde; Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund'un İlkay Gündoğan transferi için görüşmelere başladığı aktarıldı.

Özellikle Bayer Leverkusen'in Manchester City ve İlkay Gündoğan ile anlaşma aşamasında olduğu ve transferin gelecek günlerde resmiyet kazanabileceği kaydedildi.

Leverkusen'in deneyimli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.

Haberde İlkay Gündoğan'ın yeniden Bundesliga'da forma giyme konusunda oldukça istekli olduğu ifade edildi.

Süper Lig devi Galatasaray, İlkay Gündoğan ile uzun süre ilgilenmiş ancak taraflar maaş konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

SÖZLEŞMESİNİN SON YILI

Manchester City ile sözleşmesinin son yılında bulunan İlkay Gündoğan'ın 5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.