Liverpool'da Mohamed Salah dönemi resmen bitiyor. İngiliz ekibi, yıldız oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklarken, pek çok takım da harekete geçti. Başta Galatasaray olmak üzere çeşitli kulüplerinin gündeminde yer alan Salah, sezon sonunda imzayı atıyor.

SALAH'IN YENİ ADRESİ...

Give Me Sport'taki transfer haberine göre adı Galatasaray ile de anılan Mohamed Salah, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal ile anlaşmaya yakın. Suudi ekibi Mısırlı futbolcuyu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber ederken Salah'ın da Arabistan'ı bir seçenek olarak düşündüğü aktarıldı.

Son olarak aynı haberde Al Hilal'in, Mohamed Salah ile en az 3 yıllık bir sözleşme imzalamak istediği ve deneyimli futbolcunun da buna olumlu cevap verdiği ileri sürüldü. Bu kapsamda Salah'ın yeni adresinin Suudi Arabistan olması ve yaz aylarında imzayı atması bekleniyor.

LIVERPOOL KARNESİ

Mohamed Salah, Liverpool formasıyla toplamda 436 karşılaşmada boy gösterdi. Mısırlı yıldız bu maçlarda 255 kez fileleri havalandırırken 122 de asist yaptı.