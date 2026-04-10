İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6865
  • EURO
    52,3159
  • ALTIN
    6846.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve sonunda bitti bu iş! Mohamed Salah imzayı atıyor
Spor

Ve sonunda bitti bu iş! Mohamed Salah imzayı atıyor

Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak Mohamed Salah, pek çok takımı peşine taktı. Süper Lig devi Galatasaray'ın da gündeminde olan Mısırlı yıldız, yaz transfer döneminde büyük bir sürprize hazırlanıyor. İşte Mohamed Salah'ın yeni kulübü...

BEYZA NUR YILMAZ10 Nisan 2026 Cuma 08:39
Ve sonunda bitti bu iş! Mohamed Salah imzayı atıyor
ABONE OL

Liverpool'da Mohamed Salah dönemi resmen bitiyor. İngiliz ekibi, yıldız oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklarken, pek çok takım da harekete geçti. Başta Galatasaray olmak üzere çeşitli kulüplerinin gündeminde yer alan Salah, sezon sonunda imzayı atıyor.

SALAH'IN YENİ ADRESİ...

Give Me Sport'taki transfer haberine göre adı Galatasaray ile de anılan Mohamed Salah, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal ile anlaşmaya yakın. Suudi ekibi Mısırlı futbolcuyu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber ederken Salah'ın da Arabistan'ı bir seçenek olarak düşündüğü aktarıldı.

Son olarak aynı haberde Al Hilal'in, Mohamed Salah ile en az 3 yıllık bir sözleşme imzalamak istediği ve deneyimli futbolcunun da buna olumlu cevap verdiği ileri sürüldü. Bu kapsamda Salah'ın yeni adresinin Suudi Arabistan olması ve yaz aylarında imzayı atması bekleniyor.

LIVERPOOL KARNESİ

Mohamed Salah, Liverpool formasıyla toplamda 436 karşılaşmada boy gösterdi. Mısırlı yıldız bu maçlarda 255 kez fileleri havalandırırken 122 de asist yaptı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.