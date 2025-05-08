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Spor

Ve sonunda bitti bu iş! Yunus Akgün hayırlı uğurlu olsun

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, sonunda imzayı atıyor. Altyapısından yetiştiği sarı kırmızılılarda geçen yıl Leicester'a kiralanan ve sezon başında da takıma geri dönen milli oyuncu, Okan Buruk'un ilk 11 tercihinde vazgeçilmezi oldu. Sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Yunus için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte Yunus Akgün haberinin detayları…

Star Gazetesi8 Mayıs 2025 Perşembe 08:48 - Güncelleme:
Ve sonunda bitti bu iş! Yunus Akgün hayırlı uğurlu olsun
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Yunus Akgün için sonunda beklenen oluyor. Sezon başında Okan Buruk tarafından verilen şansı iyi değerlendiren ve sarı kırmızılı taraftarın gönlünü fetheden milli futbolcu, kulübe "Tamam" dedi. İşte detaylar...

YUNUS AKGÜN HAYIRLI OLSUN

İngilizleri peşine takan Yunus Akgün için sonunda beklenen oldu. Galatasaray, Yunus'u bırakmaya yanaşmazken, sarı kırmızılılar, oyuncunun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Bu kapsamda yönetim, Yunus Akgün'ün sözleşmesindeki 11 milyon euroluk serbest kalma maddesini çıkarmayı hedefliyor.

Bu kapsamda milli yıldızın yıllık kazancının 2,5 milyon seviyesine yükseltileceği öne sürüldü.

Görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği aktarılırken, Yunus Akgün'ün de sarı kırmızılı takımda kalmaya sıcak baktığı kaydedildi.

YUNUS BU SEZON NE YAPTI?

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 41 resmi maçta görev aldı. Başarılı kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda takımına 12 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

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