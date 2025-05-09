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Spor

Ve sonunda bu iş bitti! Paul Pogba takıma hayırlı olsun

Paul Pogba, nihayet yeşil sahalara geri dönüyor. Bir süredir aldığı doping cezası nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalan Fransız orta saha, Süper Lig devlerinin gündeminde yer alıyordu. Ayrıca çeşitli tekliflerin de olduğu Pogba, geleceği için kararını resmen verdi. İşte Paul Pogba haberinin detayları…

Star Gazetesi9 Mayıs 2025 Cuma 14:29 - Güncelleme:
Ve sonunda bu iş bitti! Paul Pogba takıma hayırlı olsun
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Paul Pogba, nihayet beklenen sürprizi gerçekleştiriyor. Bir süredir başta İstanbul kulüpleri olmak üzere birçok teklif alan Fransız oyuncu, sezon sonundan itibaren yeni takımına imzayı atacak. İşte ayrıntılar...

PAUL POGBA SÜPER LİG'E Mİ?

Juventus'ta forma giydiği dönemde Süper Lig ile yakından anılan Paul Pogba, ara transfer döneminde de bazı İstanbul devlerinin radarındaydı.

Ancak oyuncunun yolunu farklı bir ligde devam ettirmek istemesi üzerine Paul Pogba rotayı farklı bir yer olarak belirledi.

PAUL POGBA TAMAM

Paul Pogba'nın gelecek sezondan itibaren formasını giyeceği takım belli olmaya başladı.

Deneyimli oyuncu için özellikle MLS'ten ciddi tekliflerin olduğu kaydedilirken, Pogba'nın da ABD'ye sıcak baktığı iddia edildi.

Star.com.tr'nin dış basından derlediği haberde; Paul Pogba'ya en önemli teklifin MLS Ligi ekiplerinden DC United'ın yaptığı ileri sürüldü.

Bu kapsamda Paul Pogba'nın da teklife olumlu baktığı ve sezon sonunda işin resmiyete dökülebileceği kaydedildi.

POGBA'NIN KARİYERİ

Futbola Le Havre altyapısında başlayan Paul Pogba, daha sonra Manchester United, ve Juventus gibi takımların da formasını giydi.

32 yaşındaki yıldız, aldığı doping cezası nedeniyle futboldan men edilmiş, geçtiğimiz mart ayında da cezası sona ermişti.

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