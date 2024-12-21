Ferdi Kadıoğlu cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında 30 milyon euro bedelle Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın yolunu tutan milli oyuncu için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Taraftar dört gözle Ferdi'den gelecek haberi beklerken, sonunda hasret de bitiyor.

FERDİ KADIOĞLU DÖNÜYOR

Brighton'da sezona iyi bir başlangıç yapan Ferdi Kadıoğlu, kısa sürede taraftarının gözüne girmişti. Fakat kasım ayındaki Liverpool maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, sahalardan yaklaşık 40 gündür uzak durumda.

Buna göre başarılı bek oyuncusunun durumu belli oldu. Parmak eklem kapsülü yırtığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu'nun, kısa süre içerisinde yeniden kadrodaki yerini alması bekleniyor.

Sakatlığından önce Brighton formasıyla toplamda 8 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, takımı adına 2 kez fileleri havalandırdı.