26 Eylül 2025 Cuma
  • Ve sonunda! Hakan Çalhanoğlu hayırlı olsun
Spor

Ve sonunda! Hakan Çalhanoğlu hayırlı olsun

Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu için yeni gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcu ise geleceği için kararını verdi. İşte Hakan Çalhanoğlu haberinin detayları....

26 Eylül 2025 Cuma 18:37
Ve sonunda! Hakan Çalhanoğlu hayırlı olsun
Inter'de sezona fırtına gibi başlayan Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan ekibindeki geleceği merak ediliyor. Gösterdiği performansla göz dolduran milli futbolcumuz için Seri A ekibinin taraftarlarının isteği takımda kalması yönünde. Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ve Fenerbahçe anılan oyuncu iki ekibi de imza atmamıştı. Hakan Çalhanoğlu'nun da yakın zamanda bir karar verdiği öğrenildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU SEZONU INTER'DE BİTİRECEK

Yazın Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hakan Çalhanoğlu'nun transferi gerçekleşmemişti. Son ana kadar Galatasaray ve Fenerbahçe ile temasta kalan yıldız oyuncu için İtalyan ekibinin istediği bonservis bedeli transfere engel olmuştu. Hakan Çalhanoğlu'nun ise ara transfer döneminde Süper Lig'e gelmesi bekleniyordu. 31 yaşındaki futbolcu da geleceği için kararını verdi. Başarılı orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar Inter'de kalmaya karar verdi. Gelecek yaz için ise farklı transfer senaryoları ortaya çıkabilir.

INTER KARNESİ

Inter formasıyla tüm kulvarlarda 185 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu takımı adına 40 gol ve 34 asist üretti. Takımıyla Serie A şampiyonluğu da yaşayan Çalhanoğlu iki kez de Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi.

