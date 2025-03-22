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Spor

Ve sonunda imzayı atıyor! Elveda Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon fırtına gibi esen Barış Alper Yılmaz bu sezon da başarılı grafiğini sürdürüyor. Yaz döneminde birçok takımın transfer gündemine gelen genç oyuncu Galatasaray'da kalmıştı. Ancak 24 yaşındaki oyuncu ile sarı-kırmızılı ekibin yolları yakın zamanda ayrılabilir. İşte Barış Alper Yılmaz haberinin detayları...

Emre Sarı22 Mart 2025 Cumartesi 21:51 - Güncelleme:
Ve sonunda imzayı atıyor! Elveda Barış Alper Yılmaz
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Galatasaray'da geçtiğimiz sezon fırtına gibi esen yazın da A Milli Takım ile EURO 2024'te başarılı bir performans gösteren Barış Alper Yılmaz bu sezon da başarılı grafiğini sürdürüyor. Yaz döneminde birçok takımın transfer gündemine gelen genç oyuncu Galatasaray'da kalmıştı. Ancak 24 yaşındaki oyuncu ile sarı-kırmızılı ekibin yolları yakın zamanda ayrılabilir.

PREMİER LİG EKİBİ BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN DEVREDE

İngiliz basınında çıkan iddialara göre başarılı kanat oyuncusu Premier Lig'e gitmeye çok yakın. Haberde Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın Barış Alper Yılmaz'ı gelecek sezon için kadrosuna katmak istediğine yer verildi. İngiliz ekibi Barış Alper için 20 milyon euro bütçe ayırdı. Galatasaray'ın Barış Alper'den beklentisi daha yüksek bir rakam ifade edildi. İki takımın yakın zamanda görüşmelere başlaması bekleniyor.

15 GOLE KATKI YAPTI

Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda bu sezon 40 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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