Barcelona'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Potansiyeli oldukça yüksek olarak gösterilen Ansu Fati, başka bir takımda gelişimini sürdürmek için kiralık olarak kulüpten ayrılma kararı aldı. Süper Lig'den Fenerbahçe dahil birçok kulüp genç yıldızın peşine düştü. İspanyol oyuncunun geleceği netleşti.

ANSU FATI FENER YAKTI!

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; 21 yaşındaki yıldız için en yüksek teklif Fenerbahçe'den geldi. Jose Mourinho'nun İspanyol oyuncuyu takımda görmek istediği aktarıldı. Birçok kulüpten teklif alan Ansu Fati cephesi, rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. Ansu Fati, sarı lacivertli ekiple prensipte anlaştı. Yapılacak olan son görüşmede pürüzlerin giderilmesi halinde imzaların atılması bekleniyor.

BARCELONA'DA MAAŞ KRİZİ!

Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona, 21 yaşındaki futbolcunun maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Sevilla, Benfica ve Wolverhampton'ın da, Ansu Fati için devrede olduğu biliyor.

25 MİLYON EURO

Genç yıldızın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.